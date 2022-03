112-nieuws: zakkenrollers op 'strooptocht' • ruiten vernield met vuurwerk

06.35

In Tilburg zijn dinsdagavond kort na elkaar in het centrum drie autobranden geweest. Om 22.43 uur was het raak in de St. Josephstraat, daarna was het om 23.18 uur loos in de Lanciersstraat en een paar minuten later stond in de Dunantstraat een auto in brand. De straten liggen op een paar minuten lopen van elkaar.

Bij de branden raakte nog niemand gewond, zo laat de politie weten. Ze roept de hulp in van omstanders en vraagt hen het te melden wanneer ze een verdachte situatie zien.