Heel Brabant in actie voor Oekraïne: zo kun jij meehelpen

Een inzamelingsactie bij transportbedrijf De Rooy leverde al bergen kleding, speelgoed en andere spullen op.

Sinds Rusland vorige week Oekraïne is binnengevallen, worden vanuit de hele wereld steunacties op touw gezet voor de gevluchte inwoners. Ook in onze provincie worden talloze initiatieven gelanceerd en dragen we massaal ons steentje bij. Deze bijzondere acties vallen op.

We proberen een zo compleet mogelijk overzicht te maken van alle acties in Brabant. Als je zelf een actie organiseert, stuur ons dan een mail . Trouwfotografe haalde al 10.000 euro op Misschien wel het meest voor de hand liggende hulpmiddel is geld. Dat dacht ook trouwfotografe Sasha uit Bladel. De geboren Oekraïense luchtte vorige week haar hart op Instagram en bedacht een actie: mensen konden bij haar foto's laten maken in ruil voor een donatie. Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. Inmiddels is de teller de 10.000 euro al gepasseerd en nog altijd stromen de bedragen binnen. Geld geven kan natuurlijk ook via Giro 555 'Samen in actie voor Oekraïne'.

Meerijden in een tank Ook bij het Oorlogsmuseum in Overloon proberen ze binnenkort zoveel mogelijk geld op te halen. Dat doen ze op 14 en 15 mei tijdens Militracks, het grootste evenement op het gebied van Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Voor een extra bedrag kunnen bezoekers normaal een stuk meerijden in de tanks. Het museum twijfelde of het evenement op dit moment wel gepast zou zijn, maar heeft daar nu een oplossing voor gevonden: het geld dat wordt opgehaald door mensen in een tank te laten meerijden, gaat volledig naar Oekraïne. Trucker in de bres voor gestrande collega's Terwijl hun landgenoten een veilig onderkomen proberen te vinden, zijn veel Oekraïense vrachtwagenchauffeurs gestrand in Nederland. Trucker Robin Delsink uit Roosendaal kwam in actie om hen te ondersteunen. Hij verzamelt online zoveel mogelijk geld in om zijn machteloze collega's in ieder geval te voorzien van eten en drinken. Inmiddels haalde Robin al meer dan 1400 euro op.

