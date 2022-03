Hans en zijn zieke broer zitten vast in Moskou: 'We maken ons grote zorgen'

Vier weken geleden reisde de ernstig zieke Peter van Straalen uit Gerwen naar Moskou voor een behandeling die zijn leven moet redden. Hij had er geen idee van dat hij samen met zijn broer Hans ongewild in een grimmige oorlog tussen Rusland en Oekraïne terecht zou komen. Samen tellen ze de dagen af om weer naar huis te kunnen, weg uit de dreigende situatie. Maar of dat lukt, is nog maar de vraag.

Even terug in de tijd. Peter, 46 jaar, vader van drie kinderen, heeft MS. Al twintig jaar huist de 'sluipmoordenaar' zoals hij de ziekte noemt, in zijn lijf. En het doet verwoestende dingen, want de ziekte is progressief en lopen kan hij inmiddels niet meer. De wil is er, maar zijn lichaam laat hem in de steek.

Aan de andere kant van de wereld, in Moskou, is een baanbrekende stamceltransplantatie mogelijk, waardoor Peter kan genezen. In Nederland is deze behandeling niet mogelijk. En zonder de behandeling zou hij binnen een jaar in een kasplantje veranderen.

Met een crowdfundingsactie lukt het de benodigde 50.000 euro bij elkaar te krijgen en begin februari stapt hij op het vliegtuig, samen met zijn andere broer Paul. Hans volgt later, om Paul af te lossen, want hij moet terug naar Nederland omdat zijn visum afloopt.