Gedupeerde zonnepanelen: ‘Desnoods schakel ik Alberto Stegeman in'

Archieffoto: ANP / Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen.

De gedupeerden van het failliete zonnepanelenbedrijf uit Terheijden laten het er niet bij zitten. De rechtbank in Breda verklaarde eerder deze week het bedrijf Duurzaamheidscentrum Nederland failliet. "Zonnepanelen zijn momenteel booming business, daar ga je niet zomaar failliet van”, vertelt een gedupeerde.

“De onderste steen moet boven komen, desnoods schakel ik Alberto Stegeman in”, klinkt het resoluut uit de mond van een gedupeerde vrouw die liever niet wil dat haar naam wordt genoemd.

"Van mijn centen gaan ze niet op een grote boot zitten."

“Ik ben mijn geld waarschijnlijk definitief kwijt. Ik pleit voor een onderzoek. Er is aangifte gedaan bij de politie. Zonnepanelen zijn populair, dan ga je niet zomaar failliet. In mijn ogen is er een wanbeleid gevoerd bij het bedrijf,” zegt ze. “Het zal wel een wirwar van BV’s zijn, maar van mijn centen gaan ze niet op een grote boot zitten.” Het bedrijf uit Terheijden liet mensen een aanbetaling doen voor het leggen van zonnepanelen, maar kwamen hun afspraken niet altijd na. Veel klanten raakten hun aanbetaling kwijt en deden al aangifte bij de politie.

"Het is niet netjes gegaan, er zullen veel gedupeerden zijn."

Martien de Rooij uit Bosschenhoofd is voor drieduizend euro het schip ingegaan bij het faillissement van het bedrijf uit Terheijden. “Ik kan naar ze toe rijden en mijn geld terugeisen, maar de kraan is dicht. Er valt niets meer te halen. Het is niet netjes gegaan. Er zullen flink wat gedupeerden zijn.” De Rooij is inmiddels met een ander bedrijf in zee gegaan. “Er moeten toch zonnepanelen komen. Maar het zijn wel hele dure panelen op deze manier.” Verder hoopt hij dat de eigenaren van het failliete bedrijf niet binnen twee maanden een nieuwe zaak kunnen beginnen. “Dan ga ik er alles aan doen om dat tegen te houden.”

"Ik ben bang dat er weinig te halen valt."