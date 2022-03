Treeswijkhoeve opent deuren na keukenbrand: 'Het waren pittige maanden'

Vlak voor kerst stond de 'grand opening' van het sterrenrestaurant op de planning. Niet corona, maar een keukenbrand zette die plannen 'on hold'. Nu, bijna drie maanden verder, kan het restaurant dan eindelijk de deuren openen.

"Het heeft ons als team en als mens dichter bij elkaar gebracht. Als alles dan stilvalt en er geen dagelijkse chaos meer is, dan ontstaat er ineens ruimte om naar elkaar te luisteren", vertelt directeur en chef-kok Dick Middelweerd. De reden dat de nieuwe keuken pas na een paar maanden gereed is, heeft ook alles te maken met corona. "Er waren leveringsproblemen. De materialen moesten van ver komen dus we konden letterlijk niks."

"Het waren pittige maanden," zegt directeur en chef-kok Dick Middelweerd. Eind november brak er brand uit in het afzuigsysteem op het dak. De brand was ontstaan in de keuken bij het fornuis. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon de keuken niet meer gered worden. Daar ging de opening van het restaurant.

Maar daardoor was er wel alle rust om te brainstormen. "Het was een mooie kans om de boel te moderniseren." Tegelijkertijd is er ook nog eens kritisch naar de menu's gekeken. "Iedereen is er met goede moed tegenaan gegaan en een hele vernieuwing is het resultaat."

Ondanks de lach die nu op Dicks gezicht staat, is de brand hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. "Ik ben dag en nacht met de zaak bezig. Op een gegeven moment zeiden mensen wel dat ik er even tussenuit moest, gewoon voor de rust. Dat heb ik gedaan maar ik ben gewoon graag druk bezig, dan ben ik het gelukkigst." Het keukenpersoneel loopt weer als vanouds de benen onder het lijf vandaan. Vandaag oefenen ze nog alle menu's voordat ze vrijdag echt opengaan.

