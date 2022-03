PSV treft Ajax in finale van KNVB-beker

PSV strijdt 17 april met Ajax in de finale om de KNVB-beker. Ajax versloeg donderdagavond AZ in de halve eindstrijd om de zilveren bokaal met 0-2.

PSV en Ajax troffen elkaar in 2006 voor het laatst in de finale van de KNVB-beker. Ajax won die eindstrijd met 2-1.

Winst tegen Go Ahead Eagles

PSV plaatste zich woensdag al voor de finale van de KNVB-beker met winst in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2).

Ajax dankte de zege op AZ donderdag aan treffers van Steven Berghuis en de ingevallen Davy Klaassen. Berghuis scoorde in de 11e minuut. Klaassen bepaalde in de 89e minuut de eindstand.

Finale

De ploeg uit Amsterdam maakte in Alkmaar een einde aan een mooie serie van AZ, dat maar liefst achttien duels op rij in verschillende competities ongeslagen bleef.

De finale is op zondag 17 april om 18.00 uur in de Rotterdamse Kuip.

