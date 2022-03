Komen werken met corona? Kan verplicht voelen, denkt IC-verpleegkundige

Ziekenhuizen moeten terughoudend zijn met het stellen van de vraag: wil je ondanks een positieve coronatest toch komen werken? Dat vindt vakbondsman en ic-verpleegkundige Arjan van den Broek uit Bergen op Zoom. "De vraag kan leiden tot sociale druk op zorgmedewerkers, van wie de afgelopen twee jaar al ontzettend veel is gevraagd."

Van den Broek van vakbond NU'91 voor zorgpersoneel reageert hiermee op het nieuwe beleid van de Brabantse ziekenhuizen.

Hij begrijpt overigens wel waarom die ziekenhuizen de vraag op dit moment stellen aan personeel met corona. Het ziekteverzuim is sinds carnaval namelijk zo hoog dat op sommige afdelingen acute en complexe zorg in het geding dreigt te komen.

Kritische afdelingen

Volgens de Brabantse ziekenhuisbaas Bart Berden mag een medewerker met corona zelf beslissen of hij of zij wil werken. Diegene moet zich daar goed genoeg voor voelen. Besmette medewerkers krijgen ze betere beschermingsmiddelen, om patiënten en collega's niet aan te steken.

Ook wordt de vraag niet zomaar aan iedereen gesteld. Iemand moet werken op een 'kritische' afdeling als de intensive care, de spoedeisende hulp of de operatiekamers en daar onmisbaar zijn.

Onder druk

"Je moet hier heel erg mee oppassen", stelt vakbondsman Van den Broek, die zelf als ic-verpleegkundige in het Amphia Ziekenhuis werkt. "Zorgpersoneel wil van nature anderen helpen. Als hen dan wordt gevraagd met corona tóch te komen werken, kunnen mensen zich onbedoeld onder druk gezet voelen. Je loopt dan het risico dat zij alleen maar zieker worden, terwijl ze al twee jaar op hun tenen lopen."

Geen klachten

Toch kan Van den Broek zich voorstellen dat ziekenhuizen de vraag in geval van nood stellen: "Iedereen ervaart een besmetting anders: ikzelf ben drie weken geleden een paar dagen echt ziek geweest. Maar anderen hebben geen of nauwelijks klachten. En als kritische zorg anders niet door kan gaan... dan kan ik me ergens ook wel voorstellen dat die vraag wordt neergelegd."

Wel vraagt de vakbondsman zich af waarom alleen voor zorgmedewerkers deze uitzondering wordt gemaakt. "Waarom zijn wij anders dan niet-zorgmedewerkers, die ergens anders ook cruciaal zijn? Je zou eigenlijk zeggen dat overheidsbeleid voor iedereen geldt."

Kwetsbare mensen

De inspectie voor Gezondheidszorg IGJ laat weten dat zorginstellingen in geval van nood besmet personeel mag vragen te komen werken. Zij het onder strikte voorwaarden, zoals het dragen van extra beschermingsmiddelen. Ook mogen medewerkers met corona geen zeer kwetsbare mensen helpen.

