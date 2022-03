Jacques Vriens bouwt middeleeuwse stad bij de Sint-Jan: 'Droom komt uit'

Sint-Jan wordt decor van theaterspektakel (foto: Theatermakers)

De Sint-Janskathedraal in Den Bosch wordt een enorm theaterdecor voor het toneelstuk ‘Strijd om de Kathedraal’ van Jacques Vriens. In de tuin van de kathedraal komt in september een compleet middeleeuwse stad.

“Als je straks daar zit, kijk je tegen een middeleeuwse stad”, vertelt Jacques Vriens tegen Dtv Nieuws. Hij schreef het boek ‘Strijd om de Kathedraal' en regisseert ook de theatervoorstelling. “Het is een stad met een klooster en de bouwplaats van de kathedraal. Er zijn huizen van de bakker, de wijnhandelaar en de smid. En er is een kwade herberg met dames van plezier.” Het is een beetje toeval dat de Sint-Jan het decor wordt voor het toneelstuk. De voorstelling strijkt ook neer in De Mortel bij Gemert en in Venlo. Producent Bas Leenders wilde voor de cast en crew een rondleiding regelen bij de Sint-Jan zodat ze meer gevoel zouden krijgen bij het toneelstuk. Tot zijn verbazing vroeg de plebaan van de kathedraal of ze het stuk bij de Sint-Jan wilden spelen.

"Mijn liefde voor kathedralen is bij de Sint-Jan begonnen.”

“Fantastisch hè”, zegt Vriens. “Dit is een droom die uitkomt. Ik heb tot mijn zesde in Den Bosch gewoond. We woonden vlakbij de Sint-Jan. Mijn ouders waren actief katholiek. Dus ik ben daar heel vaak geweest. De liefde voor kathedralen is daar begonnen.” Het verhaal gaat over de bouw van een kathedraal. “Het gaat om de vriendschap tussen de zoon van de bouwmeester en het blinde meisje Mette. Maar ook over de spanning van protesten tegen de bouw van de kathedraal. Het is echt een familievoorstelling”, vertelt Vriens. Het theaterstuk ‘Strijd om de kathedraal’ wordt van 25 mei tot en met 5 juni opgevoerd in De Mortel en van 8 tot en met 18 september bij de Sint-Jan in Den Bosch. Een vooruitblik op de voorstelling: