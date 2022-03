Transavia vliegt na rook in cockpit met ander toestel en andere bemanning

Transavia heeft een ander toestel en een andere bemanning ingezet voor een vlucht vanaf Eindhoven Airport, die zaterdagmorgen door rook in de cockpit werd geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij hadden de piloten rook ingeademd. De 170 passagiers van vlucht HV 6623 naar het Spaanse Alicante konden het vliegtuig in alle rust verlaten nadat de problemen waren geconstateerd.

Woordvoerders van Transavia en Eindhoven Airport melden dat de ontruiming volgens een standaardprocedure is verlopen. Het was aanvankelijk de bedoeling om het vervangende toestel om halfelf te laten vertrekken. Door die planning is een streep gegaan. "Het is niet alledaags wat vanmorgen is gebeurd, onder meer het overladen van de bagage duurt langer dan gepland", zo meldt de zegsman van Transavia. Het toestel ging uiteindelijk rond twintig over elf de lucht in.

“De piloten van de oorspronkelijke vlucht merkten rond kwart voor acht rook op in de cockpit, waarna ze besloten om de vlucht stil te zetten”, vertelt hij. “De passagiers is daarop gevraagd van boord te gaan. Zij konden het toestel via de trap verlaten waarna ze in de terminal werden toegesproken."

"Ondertussen waren onder meer brandweer en ambulance al gealarmeerd. De brandweer had de zaak snel onder controle. De piloten zijn door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hebben ingeademd. De gevolgen voor hen vallen mee. Toch zijn vervangers opgeroepen. Ook is een ander toestel gezocht en gevonden.”

Volgens de Koninklijke Marechaussee zijn de problemen in de cockpit veroorzaakt door een technische storing.

