Transavia vliegt na rookincident met ander toestel en andere bemanning

Rook bij het vliegtuig op Eindhoven Airport, dat zaterdagochtend werd ontruimd (foto: SQ Vision).

Transavia zet een ander toestel en een andere bemanning in voor een vlucht vanaf Eindhoven Airport, die zaterdagmorgen door rook in de cockpit werd geannuleerd. Volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij hebben de piloten rook ingeademd. De 170 passagiers van vlucht HV 6623 naar het Spaanse Alicante konden het vliegtuig in alle rust verlaten nadat er rook in de cockpit was geconstateerd.