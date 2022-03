112-nieuws: gewonde bij botsing Tilburg • auto uit de bocht op A2

06.47

Een 20-jarige Eindhovenaar is vrijdagmiddag aangehouden op de Heuvelstraat in Tilburg omdat hij betrokken was bij oplichting, maakte de politie zaterdag bekend. De man viel agenten op omdat hij zich vreemd gedroeg in het centrum van de stad. Hij bleek een pinpas bij zich te hebben die niet van hem is en een envelop met daarin een paar honderd euro. Toen agenten contact opnamen met de eigenaar van de pinpas bleek dat hij die bij zijn voordeur had afgegeven, omdat zogenoemd 'personeel van de bank' had verteld dat er iets mis was met de pas. Geef nooit je pinpas af, waarschuwt de politie. "De bank zal er nooit om vragen, zeker niet aan de deur."