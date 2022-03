Arrestaties na onrustige nacht in Bossche horeca

(foto: Hicham Argani).

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zes jongeren opgepakt tijdens het stappen in Den Bosch. Het was een onrustige nacht in de Bossche horeca. De zes zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel om het gebied rond de Bossche horeca te verlaten.

Marielle Bijlmakers Geschreven door