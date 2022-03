Pastoor Jan van Noorwegen overleden, een markante Tilburger

Pastoor Jan van Noorwegen uit Tilburg (86) is vrijdagnacht overleden. Hij was pastoor van de Sint Jozefkerk op de Heuvel en een bekend gezicht in Tilburg. Eerder in de week werd Van Noorwegen opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking, meldt parochie De Goede Herder.

"Een markante en innemende man, die zijn hele leven in dienst heeft gesteld van God en Zijn Kerk, is niet meer onder ons. Dankbaar voor alles wat hij gedaan heeft, en in het geloof dat hij in handen is van onze Schepper, herinneren wij hem en blijven wij hem gedenken," aldus de parochie.

Een hele warme man, maar ook conservatief. Zo zullen de meeste Tilburgers zich hem herinneren. Zo plaatste de pastoor regelmatig een mop op de lichtkrant die voor de kerk op de Heuvel stond. "Ik gun de mensen bij al het serieuze dat er al is in de wereld ook even de tijd om te glimlachen," zo zei hij daar in 2016 over.

Moppen

"Vaak worden de moppen me gewoon aangereikt. Dan vragen mensen of een mop een keer op de lichtkrant kan. Nou, dat kan dan. Alleen schuine moppen, daar heb ik niet zo'n behoefte aan."

Mensen die de kerk niet serieus namen, daar kon Van Noorwegen echter niet om lachen. Tranen in zijn ogen had hij nadat bekend was geworden dat pornoster Kim Holland een film had opgenomen in zijn kerk.

Van Noorwegen ging er destijds bij zijn zondagse preek uitgebreid op in en benadrukte dat 'we kwaad met goed moeten vergelden'. "En bidden dat deze mensen beseffen welke pijn ze hebben bezorgd."

