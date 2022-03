Schip vaart brug kapot, 50 jaar later wil Standdaarbuiten zijn brug terug

De oude brug voordat die werd geramd door een binnenvaartschip (Foto: collectie C.Th. Lohmann Stadsarchief Breda)

"Wij willen de brug terug!" In Standdaarbuiten gaan steeds meer stemmen op om de overspanning die het dorp eeuwenlang met Oudenbosch verbond, in ere te herstellen. “Het wordt hoog tijd”, klinkt het strijdvaardig uit de mond van Adrie Kuijstermans. Samen met een aantal dorpsgenoten maakt de ondernemer zich sterk voor de aanleg van een nieuwe fietsbrug.

In het voorjaar van 1975 werd de brug tussen Standdaarbuiten en Oudenbosch vernield door een aanvaring met een binnenvaartschip Dordrecht 8. Ondanks toezeggingen werd nadien de oeververbinding nooit meer hersteld. De vurige betogen in de gemeenteraad als ook handtekeningenacties en protesten van de inwoners waren tevergeefs. Het was te duur en er waren twee alternatieve routes beschikbaar: het viaduct over snelweg A17

en in oostelijke richting de brug over de Mark.

"We hebben hier niks met de gemeente Moerdijk."

De vrees van de Standdaarbuitenaren werd werkelijkheid. Het verkeer moest kilometers om gaan rijden, ondernemers vertrokken uit Standdaarbuiten en voor veel ouderen waren de bruggen letterlijk te ver. In de jaren negentig volgde nog een ultieme poging om een fietsbrug terug te krijgen op de plek van de oude verbinding. Maar de initiatiefnemers kregen nul op het rekest. Bekijk de reportage over de brug bij Standdaarbuiten ook op YouTube:

Wachten op privacy instellingen...

Vooral Standdaarbuiten raakte steeds verder geïsoleerd. “Er zijn veel winkels vertrokken. We hadden hier vroeger twee bakkerijen, twee slagerijen, een supermarkt en zeven cafés. We hebben nog één café en een supermarkt over. Mensen gaan voor hun boodschappen nu naar Fijnaart maar eigenlijk hebben we hier niks met de gemeente Moerdijk”, vertelt Mieke Buijs uit het dorp.

"Waarom is die brug niet teruggelegd?"

Volgens Adrie Kuijstermans is niet alleen de leefbaarheid slachtoffer van het verdwijnen van de brug. Ook de scholieren moeten het volgens hem al jaren ontgelden. “Ze fietsen een heel eind om. Onder meer langs een onaantrekkelijke route over het viaduct langs de snelweg. Er zijn in het verleden al verschillende ernstige ongelukken gebeurd.”

Van Adrie Kuijstermans mag de terug zo snel mogelijk terugkomen (foto: Erik Peeters).

Hoewel het bijna een halve eeuw geleden is, weten verrassend veel scholieren dat er vroeger een snelle verbinding was. “Ik heb het weleens gehoord van mijn ouders”, zegt een leerling op weg naar het Markland College in Oudenbosch. “Waarom is die brug eigenlijk niet teruggelegd vroeger? Ik moet nu dus gewoon elke dag vijf kilometer extra fietsen. Van mij mag zo’n nieuwe brug er snel komen.”

"Het zou goed zijn voor het toerisme."