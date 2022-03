Bepaal je stem: dit is wat er in jouw gemeente speelt

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op woensdag 16 maart kun je stemmen, op sommige plekken kan dat ook al op 14 en 15 maart. Als je nog niet weet op welke partij je wil stemmen, helpen we je graag op weg.

In Brabant doen deze gemeenteraadsverkiezingen 51 gemeenten mee. Vijf gemeenten doen vanwege recente herindelingen niet mee:

Land van Cuijk,

Maashorst,

Vught,

Boxtel,

Oisterwijk.

In alle andere gemeenten valt dus genoeg te kiezen. Om je een beetje op weg te helpen, hebben we in onderstaande kaart per gemeente een aantal onderwerpen verzameld die daar spelen. Dit kunnen lokale thema's zijn, zoals verkeersoverlast in een bepaalde straat. Maar het kunnen ook onderwerpen als het woningtekort of windmolens zijn.

Om je nog verder op weg te helpen, kun je bij iedere gemeente doorklikken naar een stemwijzer. Alleen de gemeente Woensdrecht heeft (nog) geen stemwijzer.