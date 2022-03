Aquarel van Mondriaan ontdekt die hij schilderde toen hij in Uden woonde

Foto: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Ondanks dat Mondriaan al meer dan 75 jaar dood is, is er toch nieuw werk van hem ontdekt. Onderzoekers van het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis hebben namelijk een tot nu toe onbekende aquarel van Mondriaan uit 1904 ontdekt. Het werk heet ‘Barn doors of a Brabant farm building’.

Thijs den Ouden Geschreven door