112-nieuws: auto op de kop in Tilburg • mogelijk asbest verspreid Geldrop

De auto die over de kop is geslagen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

07.55 Ongeluk op N261 Op de N261 van Tilburg richting Waalwijk is bij de Efteling een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakt zo'n 25 minuten vertraging.

23.25 Auto over de kop na botsing in Tilburg Bij een botsing van twee auto’s, maandagavond laat in Tilburg, is een van de wagens over de kop geslagen. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefden niet naar een ziekenhuis toe. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Jan Heijnstraat en de Burgemeester Brokxlaan. Na de aanrijding reed een van de auto’s een middengeleider en een verkeerslichteninstallatie uit de grond voordat de wagen werd gelanceerd en op de kop terecht kwam. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeluk. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd. Ook de brandweer werd na de melding van het ongeluk gealarmeerd. De wagens werden weggetakeld (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Het geramde verkeerslicht en verderop de gelanceerde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Een van de twee betrokken wagens (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Wachten op privacy instellingen...