112-nieuws: criminele server uit lucht gehaald • dode bij brand

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

11.10 Asbest vrijgekomen bij schoorsteenbrand in Geldrop Bij een schoorsteenbrand, maandagavond in Geldrop, is volgens de brandweer een beperkte hoeveelheid asbest vrijgekomen. De verspreiding van het kankerverwekkende spul bleef beperkt tot een klein gebied, zo zegt een woordvoerder. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt het op. De brand in de schoorsteen van een huis aan de Lambertushof brak maandagavond rond acht uur uit. Daarvoor was de pijp al gebarsten. Dat gebeurde tijdens het vegen van de schoorsteen met een ramoneur, bestaande uit een aantal stukjes ketting. Mogelijk is hierdoor het asbest vrijgekomen. Het kankerverwekkende spul is door de rook verspreid.

10.19 Brand in Tilburg wordt onderzocht Bij een brand in een huis aan de bieslookweg in Tilburg is dinsdagmorgen iemand overleden. Ook raakten twee mensen gewond, een daarvan moet naar het ziekenhuis. LEES OOK: Dode en twee gewonden bij brand in Tilburg Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

10.11 Server voor criminele zaken neergehaald Het Cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant heeft een server uit de lucht gehaald die bedoeld was voor criminele zaken. Daarmee is voorkomen dat mensen slachtoffer zouden worden van bijvoorbeeld hackers, computervredebreuk en oplichting. De politie kreeg informatie uit Duitsland dat er een website was waarop mogelijk gehackte servers werden verkocht. Die gehackte servers worden voor criminele doeleinden gebruikt. De politie startte daarom een onderzoek en wist ze uiteindelijk alle IP-adressen van de gehackte servers te achterhalen. De slachtoffers konden daardoor worden ingelicht en de website werd offline gehaald.

09.56 Politie zoekt inbreker Hopveld in Schijndel

09.16 File A50 bij Sint-Oedenrode opgelost

08.29 Ongeluk A50 bij Sint-Oedenrode Op de A50 van Oss naar Eindhoven is bij Sint-Oedenrode een ongeluk gebeurd. Een rijstrook is dicht, wat leidt tot ruim een uur vertraging. Verkeer kan omrijden via Den Bosch (A59, A2).

07.55 Ongeluk op N261 Op de N261 van Tilburg richting Waalwijk is bij de Efteling een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakte om iets voor acht uur zo'n 25 minuten vertraging.

23.25 Auto over de kop na botsing in Tilburg Bij een botsing van twee auto's, maandagavond laat in Tilburg, is een van de wagens over de kop geslagen. Beide bestuurders zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Ze hoefden niet naar een ziekenhuis toe. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Jan Heijnstraat en de Burgemeester Brokxlaan. Na de aanrijding reed een van de auto's een middengeleider en een verkeerslichteninstallatie uit de grond voordat de wagen werd gelanceerd en op de kop terecht kwam. De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeluk. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf getakeld en afgevoerd. Ook de brandweer werd na de melding van het ongeluk gealarmeerd. De wagens werden weggetakeld (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Het geramde verkeerslicht en verderop de gelanceerde auto (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Een van de twee betrokken wagens (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).