Coronanieuws: in de Brabantse ziekenhuizen liggen 230 coronapatiënten

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten: Het RIVM komt deze dinsdag weer met nieuwe cijfers.

Er liggen 230 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Liveblog

11.16 Brabantse ziekenhuiscijfers In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdagmorgen 230 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er veertien meer dan een dag eerder. Tussen maandag- en dinsdagochtend zijn er 36 nieuwe patiënten opgenomen en 36 ontslagen. Niemand werd overgeplaatst en één coronapatiënt overleed afgelopen etmaal.