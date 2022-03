Voor het eerst meer dan 100.000 coronabesmettingen in een week in Brabant

Voor het eerst in deze coronapandemie zijn er in één week tijd meer dan 100.000 coronabesmettingen geconstateerd in onze provincie. 107.049 Brabanders kregen een positieve coronatestuitslag. Dat is bijna een kwart van de coronagevallen in heel Nederland. Ook de ziekenhuizen zien een toename aan coronapatiënten.

De combinatie van carnaval en het versoepelen van veel coronamaatregelen heeft vorige week geleid tot een hausse aan coronabesmettingen. In onze provincie registreerde het RIVM afgelopen zeven dagen 107.049 positieve tests. Dit nieuwe weekrecord ligt 3,5 keer zo hoog als het aantal besmettingen van vorige week. Toen kregen 30.992 Brabanders een positieve uitslag.

Ook in de rest Nederland noteert het RIVM meer besmettingen: 439.775. Met een plus van 79 procent is die toename wel veel minder explosief dan in Brabant en Limburg, waar massaal carnaval is gevierd.

Hoogste besmettingsgraad

Van de 20 Nederlandse gemeenten waar de besmettingsgraad het hoogst is, liggen er 9 in Brabant. Land van Cuijk is de landelijke koploper: afgelopen week kreeg 1 op de 16 inwoners een positieve testuitslag. Vlak daarna komt Den Bosch met een gemiddelde van 1 op de 17. Sommige bedrijven sluiten hier de deuren, omdat veel personeel met corona in isolatie zit.

Experts verwachten dat de coronapiek niet heel lang aanhoudt. "Carnaval heeft zo'n hoge dichtheid van contacten, dat evenaar je niet in het normale leven", zegt epidemioloog Alma Tostmann tegen de NOS.

Meer ziekenhuisopnames

Daar waar meer coronabesmettingen zijn, stijgt uiteindelijk ook het aantal ziekenhuisopnames. Dat carnavalseffect is deels zichtbaar. Nadat de bedbezetting door coronapatiënten gestaag zakte, loopt dat sinds een aantal dagen weer op.

Er liggen nu 230 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, 51 meer dan de 179 van een week geleden. Van hen liggen er 24 op de intensive care. 30 procent van de mensen met corona in de ziekenhuizen ligt daar volgens het RIVM niet vanwege het coronavirus.

'Voorzichtig doen'

De stijgende corona-aantallen waren volgens Jos van de Sande te verwachten. Hij is oud-hoofd infectieziektebestrijding van GGD Hart voor Brabant.

"Veel maatregelen zijn met carnaval in één keer losgelaten en daar plukken we nu de vruchten van. Hopelijk worden niet veel mensen erg ziek. Bij zulke hoge besmettingsaantallen raad ik ouderen en kwetsbaren wel aan voorzichtig te doen en afstand te houden of mondkapjes te dragen in supermarkten", zegt hij.

Sinds kort kunnen 70-plussers hun vierde vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Van de Sande: "Het lijkt me verstandig als zij die halen. Dat beschermt veel mensen tegen ernstige ziekte."