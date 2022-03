Corona slaat hard toe na carnaval: in Den Bosch test 1 op 18 positief

Na carnaval kampt Brabant met de coronakater. Met Oeteldonk aan kop van de besmettingspolonaise is dat aantal als een raket de lucht in geschoten: maar liefst 1 op de 18 Bosschenaren kreeg afgelopen week een positieve testuitslag. Dat blijkt uit RIVM-data.

Veel Oeteldonkers hebben het in WhatsAppgroepen al van elkaar gehoord: het feest van rood-wit-geel werd uitbundig gevierd. Maar sindsdien wemelt het meldingen van positieve coronatests.

Dat zien we ook terug in de coronacijfers van de afgelopen zeven dagen. 5,5 procent van de Bossche bevolking is positief getest op het coronavirus. Dat is ongeveer een verviervoudiging ten opzichte van voor carnaval. Daarmee is Oeteldonk in onze provincie koploper als het gaat om vastgestelde besmettingen. Alleen al de afgelopen 24 uur kregen 1593 Bosschenaren een positieve uitslag. In heel Nederland scoort alleen Eijsden-Margraten in Limburg hoger.

Hoogste besmettingsgraad

In de landelijke top-20 van plaatsen met de hoogste besmettingsgraad, staan 10 Brabantse gemeenten:

Den Bosch met 5,5 procent

Land van Cuijk met 5,2 procent

Sint-Michielsgestel met 5 procent

Roosendaal met 4,6 procent

Oosterhout met 4,5 procent

Moerdijk met 4,5 procent

Vught met 4,3 procent

Steenbergen met 4,3 procent

Eersel met 4,2 procent

Heusden met 4,2 procent

Dat is tekenend voor de Brabantbrede stijging: zo'n 100.000 mensen testten afgelopen week positief op corona, tegenover 31.000 een week eerder.

Veel bedrijven hebben last van die besmettingsexplosie. Diverse horecazaken sluiten tijdelijk de deuren, omdat veel werknemers thuis in isolatie zitten.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn enkele operatiekamers dicht vanwege personeelsuitval. Bovendien vragen ziekenhuizen sommige medewerkers met corona tóch te komen werken. Anders zou de acute en complexe zorg in gevaar komen.

Verwachte toename

Experts voorspelden na carnaval al een fikse toename van het aantal coronabesmettingen. Het volksfeest viel namelijk precies op het moment dat veel maatregelen vervielen.

Alma Tostmann, epidemioloog in het Radboudumc in Nijmegen, verwacht dat de coronapiek niet heel lang aanhoudt. "Carnaval heeft zo'n hoge dichtheid van contacten, dat evenaar je niet in het normale leven", zei ze een paar dagen geleden tegen de NOS.

Ziekenhuisopnames

Waarschijnlijk leidt de besmettingstoename binnenkort tot meer ziekenhuisopnames. Dat is nu nog niet goed terug te zien in de cijfers. In de Brabantse ziekenhuizen liggen 216 coronapatiënten, van wie 23 op de intensive care.

