Coronanieuws: nauwelijks nog boosters gezet • 14.785 besmettingen

16.50

De oplopende coronabesmettingscijfers en het hoge aantal mensen dat uitvalt in de zorg is ook een probleem voor vluchtelingen uit Oekraïne. De zorg die zij nodig hebben moet zo snel mogelijk centraal geregeld worden. Dat wordt echter moeilijker doordat veel mensen tijdelijk niet beschikbaar zijn in de zorg, zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Vooralsnog zorgt de komst van nieuwe vluchtelingen niet direct voor problemen in de zorg in Nederland. Het is alleen wel zaak dat er een gezamenlijke aanpak komt, benadrukt de woordvoerder. Zo weten zorgmedewerkers in ziekenhuizen, op de spoedeisende hulp en bij de huisarts waar de vluchtelingen terecht kunnen. Ook moeten de vluchtelingen een medisch dossier krijgen dat in te zien moet zijn op elke locatie waar zij verblijven.

Die gezamenlijke aanpak moet koepelorganisatie GGD GHOR Nederland gaan regelen. "In 2015 was er ook een draaiboek toen Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Dat hebben we nu weer nodig", aldus de LHV-woordvoerder. "Wel is de samenstelling van de vluchtelingen nu wat anders dan in 2015. Veel mensen waren toen ook asielzoekers. Dat is voor deze groep in principe niet het geval. Daardoor zijn er verschillende scenario's om rekening mee te houden."