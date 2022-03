Lizanne is hoogbegaafd maar liep vast op school: ‘Voelde me heel eenzaam’

Lizanne van Deelen (19) uit Mierlo (foto: Omroep Brabant).

Heel erg slim zijn, maar toch steeds vastlopen op school. Lizanne van Deelen (19) uit Mierlo is hoogbegaafd maar heeft met toetsen grote moeite. Ze doet haar verhaal om andere jongeren te helpen. “Ik voelde me heel eenzaam.”

Stralend zit Lizanne aan de keukentafel, maar na een paar woorden over haar basisschooltijd begint ze te huilen. “Ik had weinig klik met anderen, zij hadden een heel ander denkniveau. Je voelt je niet normaal en alleen.” Ook de middelbare school kost haar veel energie. “Ik was heel moe. Ik sliep slecht en ging vaak maar halve dagen.” Ze haalt het eerste en tweede jaar van het vwo wel. "Daarna ben ik te uitgeput om nog naar school te gaan. Ik start drie keer aan het begin van het schooljaar, maar moet telkens al na een paar weken weer stoppen omdat ik het niet aankan."

“Ze is veel vriendinnen kwijtgeraakt.”

Bij leeftijdsgenoten vindt ze weinig steun en begrip. “Ik ben heel vaak in tranen uitgebarsten. Anderen snapten niet waar ik mee bezig was.” Haar moeder Tanja vult aan: “Ze is veel vriendinnen kwijtgeraakt.” Ook thuisonderwijs blijkt niet de oplossing. “Ik voelde heel veel druk met toetsen”, verklaart ze. Waar het precies aan ligt? “Ik weet het niet”, Lizanne slaat al snel dicht. Haar moeder vult aan: “Ze wil alles perfect doen en legt de lat heel hoog.” Ze geeft een voorbeeld van een meerkeuzetoets. “Stel nu de vraag is: is dit groen of geel? Dan zou ze niks aankruisen, omdat het lichtgeel is. Dat stond er niet bij als optie, er zit geen nuance in.” Het vraagt volgens haar moeder om meer kennis op scholen.

"Wel bij twintig artsen geweest."

Pas anderhalf jaar geleden komt er duidelijkheid: Lizanne is hoogbegaafd en hoogsensitief. “We zijn wel bij twintig artsen geweest”, zo beschrijft haar moeder de zoektocht. Nu wordt ze ondersteund door Spirare, een stichting die zich inzet voor hoogbegaafden. Volgens de stichting zitten 15.000 jongeren in Nederland thuis omdat het onderwijs niet aansluit. "We zien zelfs hoogbegaafden die op het speciaal onderwijs belanden", weet Ben Vriends, van de stichting. Hoe het nu met haar gaat? “Met ups en downs”, zegt ze eerlijk. Na een flinke periode van rust, wilde ze in mei aan de havo beginnen. “Het boekenpakket was binnen, maar het gaf al zoveel druk”, weet haar moeder. En dus trokken ze de stekker eruit. Hoe moeilijk Lizanne het ook vindt om erover te praten, ze vindt het belangrijk om haar verhaal te doen en zo andere jongeren te helpen. Juist in de week van de eenzaamheid, die deze week is. “Ik wil dat er meer aandacht voor komt. Voor mij was het een heel lange zoektocht.”

“Ik geniet ervan om kinderen iets te leren."