Helft Brabanders lijkt niet te gaan stemmen: 'Ik weet er te weinig van'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart wordt in Brabant een opkomst van vijftig procent verwacht. Dat blijkt uit onderzoek dat Omroep Brabant heeft laten doen door onderzoeksbureau Newcom. De belangrijkste reden voor Brabanders om níet te gaan stemmen, is dat mensen zeggen dat ze te weinig weten van de gemeentepolitiek.

Andere redenen om het rode potlood links te laten liggen:

Mensen hebben het idee dat hun stem geen verschil maakt.

Mensen zijn niet erg geïnteresseerd in gemeentepolitiek.

Wanneer inderdaad een op de twee kiesgerechtigde Brabanders niet gaat stemmen, betekent dat een lagere opkomst dan vier jaar geleden. Toen was de opkomst in Brabant 51,2 procent tegenover 55 procent landelijk.

Brabanders niet stemlustig

De geschiedenis leert dat we in Brabant niet het meest stemlustig zijn. In tegendeel, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was de opkomst in onze provincie na Groningen en Flevoland het laagst. En in 2014 scoorden we met een opkomstpercentage van 50,2 procent zelfs het slechtst van alle provincies. Landelijk was de opkomst toen 54 procent.

Van alle Brabantse gemeenten scoorde Sint Anthonis, dat inmiddels bij de gemeente Land van Cuijk hoort, vier jaar geleden de hoogste opkomst: 63,6 procent. Helmond scoorde het laagst met 42,1 procent. Dat was zelfs de laagste opkomst van heel Nederland.

Waarom mensen wél stemmen

Gebrek aan kennis van de gemeentepolitiek is voor 31 procent van de Brabanders de belangrijkste reden om niet te gaan stemmen. De belangrijkste redenen voor Brabanders om juist wél hun stem uit te brengen zijn:

Ik stem altijd (59 procent)

Ik vind het een democratische plicht (48 procent)

Ik vind het belangrijk om invloed uit te oefenen / het beleid mede te bepalen (41 procent)

Vooral 65-plussers geven aan 'altijd te stemmen' of 'het een democratische plicht te vinden'. Van deze groep zegt twee derde zeker wel te gaan stemmen.

Jongeren tot en met 34 jaar zeggen vaker dat ze gaan stemmen omdat 'familie en vrienden dat ook doen'. Bij deze groep geven relatief weinig mensen aan dat ze deze keer gaan stemmen.

De belangrijkste onderwerpen

In het onderzoek hebben we ook gevraagd welke onderwerpen in de aanloop naar de verkiezingen het meest leven onder Brabanders. Dit zijn de thema's die we het belangrijkst vinden: