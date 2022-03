Broers zitten nog steeds vast in Moskou en woensdag verloopt hun visum

Peter ligt in Moskou in het ziekenhuis (foto: Hans van Straalen)

Peter van Straalen uit Gerwen en zijn broer Hans uit Bergeijk zitten nog steeds vast in de Russische hoofdstad Moskou. De 46-jarige Peter is ernstig ziek en onderging onlangs een ingrijpende stamceltransplantatie in Moskou. Net op dat moment verklaarden de Russen de oorlog aan Oekraïne. Vorige week nog dachten de broers dat ze dinsdag via Istanbul naar huis konden reizen. Maar door een infectie bij Peter is dat plan in rook opgegaan. "De grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden."

Het is een onwerkelijke situatie. Peter die aan MS lijdt, ligt la een maand ernstig verzwakt in het ziekenhuis en zijn 39-jarige broer zit vast in een hotelkamer. Ze mogen elkaar niet opzoeken, want Peter zit in volledige quarantaine, afgesloten van de buitenwereld. "Gisteravond kreeg ik een bericht vanuit het ziekenhuis dat Peter een ontsteking heeft opgelopen. Eigenlijk zouden we vandaag terugkeren naar Nederland. Maar dat lukt nu niet, want het is levensgevaarlijk voor hem", vertelt Hans.

"De hele dag loop ik te malen, hoe gaan we terugkomen?"

Peter moet nog zeker drie tot vijf dagen in het ziekenhuis blijven, adviseren de artsen. De onzekerheid is slopend, nu de situatie in de Russische hoofdstad steeds grimmiger wordt. Vliegtickets zijn bijna niet te krijgen. Hans: "De hele dag loop ik te malen, hoe gaan we terugkomen?"

Door de oorlog gaan er bijna geen vluchten meer van Rusland naar Europa. Zondag was Hans bij het vliegveld om te controleren of alle papieren op orde zijn voor het vervoer van zijn broer met de rolstoel. Hij zag toen met eigen ogen hoe groot de chaos is.

"Mensen stonden te vechten om vliegtickets te bemachtigen en te huilen."

"Mensen stonden te vechten om vliegtickets te bemachtigen, te duwen en te trekken", vertelt hij. "Sommigen huilden of stonden met geld te zwaaien. Ze wilden hun laatste cent geven om weg te komen. Ik heb een uur in de rij van tien meter gestaan voordat ik eindelijk aan de beurt was." Een vliegticket boeken naar Nederland lukt niet meer. "Het online systeem geeft continu foutmeldingen en de website ligt er de helft van de tijd uit", zegt Hans somber. "Je komt eigenlijk geen stap verder."

"In principe zijn we vanaf morgen illegaal in Rusland."