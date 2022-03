Man steekt zijn moeder dood na 'stemmen in zijn hoofd', tbs geëist

Een 44-jarige man uit Helmond die in september 2021 zijn moeder doodstak, heeft voor de rechtbank verklaard dat ‘stemmen in zijn hoofd' zeiden dat hij dat moest doen. De man bekende zijn daad al toen hij kort na de steekpartij het alarmnummer 112 belde. De man heeft psychische problemen en daarom eiste de officier van justitie tbs met dwangverpleging.

De verdachte had in de nacht van woensdag op donderdag 'de opdracht' gekregen. Op donderdagochtend had hij een knipmes in zijn zak gestoken, de fiets gepakt en was naar zijn ouders gefietst. In het huis aan het Lambertushof in Helmond stak hij zijn 68-jarige moeder Ineke in de hals.

In de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij van de stemmen eigenlijk ook zijn vader moest doden, maar die was op dat moment niet thuis. Hij was naar een bloedprikpost en vond bij thuiskomst zijn gewonde vrouw, die korte tijd later overleed. Hun zoon werd kort daarna aangehouden. Hij had het bebloede mes nog bij zich en had bloedspetters op zijn T-shirt.

Onderzoek wees uit dat de verdachte door een psychose niet volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn moeder neerstak. Hij moet volgens deskundigen behandeld worden en is een gevaar voor zijn omgeving. De man heeft een verleden met psychische problemen. Zo is eerder al schizofrenie vastgesteld. Ook gebruikt hij drugs en was hij regelmatig betrokken bij geweldsmisdrijven.

Volgens de officier van justitie Swinkels was tbs met dwangverpleging de enige passende maatregel in dit geval. Ook vond ze dat de man ondanks de psychose voldoende momenten had gehad om zich te bedenken. Ook de advocaat van de verdachte kon zich vinden in de geëiste maatregel.

Bij de rechtszitting werden drie emotionele slachtofferverklaringen voorgelezen door de zus van het slachtoffer, haar dochter en de vader van de verdachte. De verdachte luisterde lijdzaam naar de verklaringen.

De uitspraak is op woensdag 23 maart om 13.00 uur.

