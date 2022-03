112-nieuws: brand in restaurant Duizel • drugsdealers Oosterhout opgepakt

14.25

Een 22-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdagavond opgepakt met drugs in zijn onderbroek. Agenten hielden hem in de auto staande om een controle uit te voeren. Zij vermoedden dat hij drugs aan het dealen was. Tijdens het fouilleren bleek dat hij daadwerkelijk zakjes cocaïne bij zich had. Die verstopte de man bij zijn kruis. Hij is opgepakt en zijn auto is in beslag genomen.