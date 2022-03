112-nieuws: onderzoek dodelijke brand • brand op dak huis Odiliapeel

06.47

Een man is vrijdagmiddag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij bankfraude. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Een wijkagent zag dat de man zich verdacht gedroeg bij een pinautomaat en toen die hem controleerde, bleek dat de man vijfhonderd euro in briefjes van vijftig bij zich had. Ook had hij een bankpas bij zich die niet op zijn naam stond. Die bleek te zijn van een bejaarde man die was opgelicht via de beruchte bankfraude-babbeltruc.