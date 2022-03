Verongelukte Anthony, Elvis en Levi worden woensdag herdacht

Bij het Johan Cruyff Court in de Generalenbuurt in Eindhoven worden komende woensdag Anthony, Elvis en Levi herdacht, die vorig jaar november in Helmond verongelukten. Tijdens de bijeenkomst wordt een fotoportret van de drie jongens in plexiglas overhandigd aan nabestaanden. Ook wordt een spandoek opgehangen met diezelfde afbeelding van de jongens. De drie zijn opgegroeid in de Generalenbuurt.

De jongens zaten in een auto die 14 november op de Heeklaan in Helmond frontaal tegen een andere wagen botste. Bij de aanrijding kwamen de jongens van 15 en 16 uit Nuenen en Eindhoven om het leven. Een vierde jongen die in de wagen zat, raakte zwaargewond. Ook hij staat op de foto en het spandoek. Na het ongeluk is geld ingezameld voor de speciale portretfoto’s van de overleden jongens. Een eerste exemplaar wordt woensdag gepresenteerd. Ook plannen voor gedenkteken

De initiatiefnemers willen ook een gedenkteken voor de jongens laten plaatsen. De gemeente Eindhoven heeft ingestemd met het ontwerp hiervan en met het spandoek. Het is nog niet duidelijk wanneer de gedenksteen wordt onthuld. Hiervoor moet nog een vergunning worden verleend. Dit meldt Margreet uit Eindhoven. Zij organiseert de herdenking namens de familie van de jongens en rekent die komende woensdag op honderden aanwezigen. De bijeenkomst begint om zeven uur 's avonds.