Eerste echte lentedag, dus de ijsjes vliegen weer over de toonbank

Het ijsseizoen is begonnen.

Bij de eerste beste lentezonnestralen is het meteen druk bij ijssalons in Brabant. Zoals bij Il Circo in Stiphout. De ijsjes vliegen over de toonbank. Op donderdagmiddag zijn het vooral gepensioneerden en kinderen die van een ijsje genieten.

De ijssalon midden is Stiphout is al achttien jaar een begrip in de wijde omgeving. Begin dit jaar namen Geert en zijn vrouw Karin de zaak over. "Ik werkte al in de horeca", zegt Geert, die het vak van ijs maken leerde van de vorige eigenaar. Deze donderdag is een van de eerste drukke dagen van het jaar. Laat op de middag is het buiten al aansluiten in de rij voor het eerste ijsje.

"Voor mij is het altijd ijstijd."