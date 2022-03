Manfred Jongenelis straalt weer: 'Dolgelukkig met de geboorte van Lieva'

Eindelijk lacht het geluk accordeonist en muziekproducer Manfred Jongenelis en zijn vrouw Sharona weer toe. Een week geleden werd hun kerngezonde dochtertje Lieva geboren. Ze is voor het gezin Jongenelis hét lichtpuntje na een periode van onmetelijk verdriet. Vorig jaar verloren de ouders hun dochtertje Eva aan een ongeneeslijke ziekte. Een beproeving die Manfred zelfs voor de tweede keer moest ondergaan. In 2004 overleed ook zijn eerste dochtertje Esmeralda op vierjarige leeftijd.

"Een klein wondertje", zo noemt Manfred de kleine Lieva. De jongste telg van het gezin met Manfred, Sharona en zus Lyciënna, werd op 3 maart geboren. ”Ik voorspelde de datum al een half jaar geleden en nu is het ook nog uitgekomen. Lieva is nu tegelijkertijd jarig met Sharona en mijn moeder. Alsof het zo moest zijn”, aldus Manfred.

“De geboorte van Lieva maakt veel goed. Het verzacht ons verdriet na een heel zware periode. We hebben twee jaar lang in onzekerheid geleefd en nu kunnen we weer positief naar de toekomst kijken. Natuurlijk zullen we Eva nooit vergeten maar we kunnen er nu in berusten”, zegt Manfred geëmotioneerd.

De kleine Lieva kwam voor Manfred en Sharona sneller dan verwacht. Vanwege de erfelijke ziekte van Eva, werd er na elf weken DNA afgenomen in de baarmoeder van Sharona. "We moesten daarna wachten op de uitslag. Dat waren hele spannende weken. We waren dolgelukkig dat dit keer alles goed was", vertelt Sharona. "Maar als ze dan in je armen ligt, besef je het pas echt", vult Manfred aan.

Lieva is vernoemd naar haar oudere zus Lyciënna en naar Eva. Manfred straalt wanneer zijn oudste dochter zich liefdevol ontfermt over haar pasgeboren zusje. Manfred: "Samen met Sharona zijn we een hecht gezin. We zijn zo gelukkig en Eva zal altijd een speciaal plekje bij ons blijven houden net zoals Esmeralda."

Manfred Jongenelis als accordeonist: