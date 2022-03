Broers die na zware operatie vastzaten in Moskou kunnen eindelijk naar huis

Heel goed nieuws voor de broers Peter en Hans van Straalen in Moskou: het ziet ernaar uit dat ze zaterdag naar huis komen. Peter (46) onderging vijf weken geleden in Moskou een stamceltransplantatie. Terwijl hij ernstig verzwakt herstelde in het ziekenhuis, viel Rusland binnen in Oekraïne. Deze week kreeg Peter een infectie waardoor hij niet terug mocht vliegen. En dan verliep ook nog eens het visum van de broers én zijn de vliegtickets nu schaars. Maar donderdag viel alles dan toch op z'n plek. Hans: "Ik ben super blij, emotioneel ook."

Hij heeft MS en kon in Rusland een ingrijpende operatie ondergaan. Maar ineens was daar tijdens zijn herstel dus die oorlog. Peter kreeg daar, alleen en in strikte quarantaine in het ziekenhuis en onder de pijnstillers, misschien niet heel veel van mee. Maar zijn broer Hans des te meer: "De sfeer is dreigend. Als het donker is, ga ik de straat niet meer op. Het is niet veilig", vertelde hij aan Omroep Brabant.

"De grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden", vertelde Hans uit Bergeijk eerder deze week nog. De avond daarvoor hoorde hij vanuit het ziekenhuis dat zijn broer Peter uit Gerwen een infectie had gekregen. De geplande terugvlucht kon dinsdag dus niet doorgaan, want dat zou levensgevaarlijk kunnen zijn voor de verzwakte Peter.

De ambassade gaf het dringende advies naar huis te gaan, Rusland zou op slot gaan. Maar hals over kop vertrekken zat er door de infectie dus niet in. En dan was er nog het probleem van het visum dat afgelopen woensdag verliep.

Om acht uur waren de twee in de rechtbank, om vier uur werden ze uiteindelijk gehoord. "Peter zat daar de hele dag in z'n rolstoel. Hij viel steeds in slaap, was echt doodop." Maar uiteindelijk wordt alle moeite beloond.

"Hahaha... brother!", zegt Peter als hij Hans na al die tijd weer ziet. Heel rustig blijft hij eronder: "Alsof we elkaar gisteren nog zagen. Hij is ook echt nog helemaal suf van de medicijnen. Daarom film ik ook alles, want hij kan amper iets onthouden."

"Ons visum is met tien dagen verlengd. Omdat het was verlopen, waren we hier illegaal. We krijgen daarom een boete en hebben hier nu een strafblad. En we mogen vijf jaar niet Rusland in." Maar voorlopig is Brabant ook de enige plek waar ze willen zijn. "Ik ben er echt heel erg klaar mee, ik wil naar huis."

En dat gaat dus ook snel gebeuren: "Een uur geleden werd ik gebeld, we hebben vliegtickets! Zaterdagochtend vliegen we!" Die tickets kostten samen wel vierduizend euro, maar zo lijkt er dit weekend wel een einde te komen aan een reis vol bizarre wendingen. "Ik ben superblij, emotioneel ook. Als Peter gezond blijft, kunnen we gewoon naar huis!"

Eerder gaf Hans al aan te hopen op giften via de crowdfundingpagina die er al was, om de kostbare operatie te kunnen financieren. .