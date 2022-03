TinQ stopt met actie goedkoop tanken wegens grimmige en ontvlambare sfeer

Ook in Waalwijk kwam er veel publiek op de actie af.

TinQ stopt met zijn verjaardagsstunt. De keten van onbemande tankstations bestaat twintig jaar en liet deze week onder meer in Waalwijk automobilisten tanken voor de prijs van 2002. De belangstelling is vele malen groter dan het bedrijf had kunnen voorzien, zo wordt gezegd. Ook heeft de drukte bij een aantal pompen geleid tot grimmige situaties.

TinQ wil niet langer het risico lopen dat er onveilige situaties ontstaan voor klanten en personeel. "Blijkbaar is het sentiment op dit moment erg ontvlambaar", meldt het bedrijf. Directe aanleiding voor het besluit was een grimmige sfeer die donderdag bij een tankstation was ontstaan. In Waalwijk was het afgelopen dinsdag ook enorm druk. Mensen waren erg vroeg opgestaan om op tijd in aan de beurt te kunnen komen. Tussen tien en elf kon er voor de prijs van brandstof uit 2002 worden getankt. Dat leverden de automobilisten een voordeel op van tientallen euro's. TinQ had het aantal tankstations waar gestunt zou worden eerder deze week al teruggebracht. Ook werden meer medewerkers en verkeersregelaars bij de diverse pompen neergezet. Er werden zelfs professionele beveiligers ingezet. Een woordvoerder: "Wij betreuren het ten zeerste dat wij de campagne niet verder hebben kunnen afronden, zeker na de extra maatregelen. De veiligheid van zowel klanten als personeel gaat te allen tijde voor." Beelden van de actie in Waalwijk: