Stoppen met massaal testen en isolatie bij corona, vindt ETZ-viroloog Murk

Het is tijd om te stoppen met isolatie- en quarantainemaatregelen na een positieve coronatest. Ook is massaal testen niet meer nodig. Dat zegt arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). “De bevolking heeft genoeg immuniteit opgebouwd.”

Nu is het nog zo dat wie met corona besmet is, minimaal 5 dagen in isolatie moet. En wie klachten heeft, blijft thuis in quarantaine tot de testuitslag bekend is. Wat Murk betreft, kunnen we die coronamaatregelen nu laten varen.

“Mensen krijgen aan de lopende band corona. Ook als zij zijn gevaccineerd en een boosterprik hebben gehad. Tegelijkertijd zien we dat heel weinig van deze mensen in het ziekenhuis belanden. Er is zo veel immuniteit opgebouwd, dat het coronavirus niet langer een bedreiging vormt voor de hele bevolking”, stelt Murk.

Dit is terug te zien in de coronacijfers. 98 procent van de mensen heeft volgens bloedbank Sanquin antistoffen tegen corona ontwikkeld, door een coronabesmetting, vaccinaties of een combinatie daarvan. Ondanks torenhoge aantallen positieve tests (vorige week 107.000 in Brabant, 440.000 in heel Nederland), stijgen de ziekenhuisopnames slechts lichtjes mee.