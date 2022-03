Eindhoven heeft minste stembureaus per inwoner, Altena het meest

Foto: archief

Het aantal stembureaus per 10.000 inwoners verschilt erg per Brabantse gemeente, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In Altena zijn relatief gezien de meeste stembureaus, in Eindhoven de minste.

Sanne Hoeks & Wim Heesterbeek Geschreven door

Volgende week woensdag mag iedereen weer naar de stembus, maar hoe ver moet je daar in jouw gemeente voor lopen? Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer vorig jaar waren er fors minder stemlocaties door corona. Dat is nu voorbij, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. Bekijk op dit kaartje hoe de situatie in jouw gemeente is:

Toegankelijkheid

De partij Ouderen Appel Eindhoven stelde onlangs raadsvragen over het relatief lage aantal stemlocaties. Volgens de gemeente Eindhoven heeft het lage aantal te maken met de hoge eisen die gesteld worden aan de toegankelijkheid. Opvallend: op waarismijnstemlokaal.nl blijkt dat veel andere gemeenten in Brabant wel voldoende rolstoelvriendelijke locaties hebben. Ook meldt de gemeente dat het op sommige scholen lastig is stemruimtes in te richten, omdat voldoende afstand gehouden moet worden. Volgens de gemeente vinden veel scholen dit nog steeds belangrijk in verband met corona, terwijl het geen officiële coronamaatregel meer is.