Boeren geven voedselpakketten aan gezinnen die Oekraïners opvangen

Mensen die oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in huis halen, kunnen op hulp rekenen van boeren en tuinders uit Brabant. Ze schenken eigen producten en laten die bij gastgezinnen bezorgen. Vanaf 1 april worden die in voedselpakketten verspreid. “We willen de vluchtelingen een warm welkom heten,” aldus de ZLTO.

Hij vindt het helemaal niet gek dat zijn achterban zo wil opkomen voor de vele ontheemden: “Onze mensen hebben een groot boerenhart en we voelen het aan onze stand verplicht deze actie in gang te zetten. En om eventuele andere ideeën te bundelen. Met boerenpakketten vol lokaal voedsel willen we de vluchtelingen een warm welkom geven. Ook wordt hiermee de gastgezinnen die die mensen in huis nemen bedankt.”

“Hiervoor is uiteraard wel geld nodig”, zegt de woordvoerder. Geld om de pakketten te verzamelen, te verpakken en te verzenden. Dat zal worden gedaan door maaltijdboxenbedrijf Boerschappen in Breda. De speciale dozen gaan bestaan uit zuivel-, vlees-, groente- en fruitproducten, eieren, aardappelen en bloemen.