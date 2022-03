112-nieuws: bestelbus crasht in Maarheeze • auto en carport Best uitgebrand

03.11

Een man is vrijdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op Wagenaarstraat in Oss. Deze vond rond twee uur plaats, vlakbij een tankstation. Het slachtoffer was goed aanspreekbaar en is behandeld door ambulancepersoneel. Aan de steekpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan, maar volgens de politie is er nog veel onduidelijk. De dader vluchtte op een vrouwenfiets richting station Oss West. Hij is 1,90 meter lang, heeft donkerblond haar en droeg een donkergroene, ietwat langere jas.