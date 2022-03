112-nieuws: Motorrijder klem langs de A16 • agressieve man vast

13.29

Een 47-jarige inwoner van Baarle-Nassau is vrijdagmiddag aangehouden in Etten-Leur. Hij zou dronken zijn en gedroeg zich agressief. Daarom werd de politie gewaarschuwd toen hij wilde wegrijden in zijn auto. Toen de agenten de man aanspraken op zijn gedrag, verzette hij zich flink. Hij duwde de agenten weg en weigerde te luisteren. Het lukte de agenten hem onder controle te krijgen. Hij is vastgezet in een cellencomplex.