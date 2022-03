112-nieuws: Snoeiafval in brand • motorrijder klem langs de A16

21.49

Een stapel snoeiafval die in brand stond heeft voor de brandweer voor wat problemen gezorgd. In het gebied tussen de Boord en Soeterbeekseweg stond iets in brand, maar het vuur was moeilijk te bereiken en het was aanvankelijk onduidelijk wát er precies brandde.

Uiteindelijk bleek het om een flinke stapel snoeiafval te gaan. De brandweer kon het vuur bereiken door achteruit op het zandpad het gebied in te rijden.