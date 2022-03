Marit ergert zich aan vooroordelen over tienermoeders: 'Toon eens respect'

Hardnekkige vooroordelen zijn het die de ronde doen over tienermoeders. En daar moet verandering in komen. Marit de Leeuw uit Drunen wil graag andere vrouwen uit Brabant steunen die op jonge leeftijd een kind hebben gekregen.

“Het was een complete verrassing dat ik zwanger raakte. Ik was aan de pil. Het gebeurde eigenlijk zonder dat ik erg in had. Ik heb pds (prikkelbaredarmsyndroom) en had geregeld buikpijn. Daarom moest ik vaak naar het toilet en dan werkt de pil minder. Mijn dokter had me hiervoor niet gewaarschuwd. Al met wel spannend en de eerste paar dagen nadat het bekend was geworden, moest ik uiteraard wennen aan het idee. Daarna was ik superblij en ben ik er met mijn partner vol voor gegaan. Hij steunde me, net als de rest van de familie. Ik was meteen helemaal verliefd op Mattheo. Zo dankbaar dat ik überhaupt een kindje kon krijgen. Ik heb ook nooit overwogen om het weg te laten halen of Mattheo door iemand te laten adopteren.”

En toch kreeg ze wel vragen of opmerkingen in die richting. Marit (21) kan zich eraan ergeren. “Het is heel jammer dat mensen er zo over denken. Het is 2022! Het zijn allemaal vooroordelen. Dat tienermoeders niks goed doen en alleen maar drinken en blowen en hun kind verwaarlozen. Dat ze geen geld hebben om kinderen op te voeden, laat staan dat ze weten hoe kinderen opgevoed moeten worden. Mensen hebben me zelfs geadviseerd het weg te laten halen. Sommigen zeiden ook dat ik dom en zelf nog een kleuter ben.”