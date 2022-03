Stemlokalen in 51 gemeenten al open voor raadsverkiezingen

De eerste stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn maandagochtend om half acht of zelfs al iets eerder opengegaan. In de 51 Brabantse gemeenten waar een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, kan maandag en dinsdag namelijk al worden gestemd. Dus vóór de 'echte' verkiezingsdag op woensdag. Dat is mogelijk gemaakt in verband met corona. Zo wordt gezorgd voor een betere spreiding van kiezers.

Stemmen als een ster bij 013 In Tilburg is dat bijvoorbeeld poppodium 013 waar je kunt ‘stemmen als een ster’. “Iedereen die hier komt stemmen kan een backstageroute volgen en komt uiteindelijk als een echte ster op het podium terecht”, vertelt voorzitter Kirsten Pulskens. “Vorig jaar, bij de landelijke verkiezingen, stonden hier lange rijen. Dat is nu niet zo. Maar dat hadden we ook niet verwacht omdat de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen altijd wat minder is.”

Maandag en dinsdag zijn nog niet alle stembureaus in de verschillende gemeenten open. Dat is alleen op de echte verkiezingsdag het geval. Voor het vervroegd stemmen kan in elke gemeente in elk geval op één stembureau worden gestemd.

Een man die vorig jaar tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer ook in 013 stemde, kiest deze maandagmorgen opnieuw voor een speciale artiestenervaring. “Juist nu moet je gaan stemmen!”, zegt hij resoluut. “Zoals we in Tilburg zeggen: nie mauwen! Stemmen is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in deze tijd met de oorlog in Oekraïne.”

Ook de vrouw die komt stemmen is het daarmee eens: “Misschien dat er meer mensen gaan stemmen nu. Dat mensen denken; wij mogen wel en zij niet. Ik verwacht meer stemmers dan vier jaar geleden.” Dan schiet ze even vol. “Die oorlog in Oekraïne komt heel dichtbij. Je hebt er geen vat op. Je hoopt dat het stopt bij de grens van Polen en als ze er overheen komen, dat we er tegenop kunnen boksen.”