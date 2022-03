Stemlokalen in 51 gemeenten open voor raadsverkiezingen

Yes, deze dames hebben gestemd in 013 in Tilburg (foto: Eva de Schipper).

De eerste stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn maandagochtend om half acht of zelfs al iets eerder opengegaan. In de 51 Brabantse gemeenten waar een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen, kan maandag en dinsdag namelijk al worden gestemd. Dus vóór de 'echte' verkiezingsdag op woensdag. Dat is mogelijk gemaakt in verband met corona. Zo wordt gezorgd voor een betere spreiding van kiezers.

Sandra Kagie Geschreven door

Maandag en dinsdag zijn nog niet alle stembureaus in de verschillende gemeenten open. Dat is alleen op de echte verkiezingsdag het geval. Voor het vervroegd stemmen kan in elke gemeente in elk geval op één stembureau worden gestemd. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ervoor kiezen een of twee dagen eerder hun stem uit te brengen, omdat die dagen veel rustiger zullen verlopen dan op woensdag. Ook wanneer je woensdag om een andere reden niet kunt gaan stemmen, bijvoorbeeld omdat je moet werken, kun je eerder je stem uitbrengen. Sommige stembureaus zijn maandagochtend al wat eerder opengegaan dan half acht. Dat mag. Ze mogen echter niet later sluiten dan negen uur 's avonds.

Niet in elke gemeente

In 51 van de 56 gemeenten in Brabant zijn deze dagen gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege recente herindelingsverkiezingen wordt niet gestemd in de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Land van Cuijk en Maashorst.

Onder meer bij 013 in Tilburg kan vandaag al worden gestemd voor de gemeenteraad (foto: Eva de Schipper).

