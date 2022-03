Uden geplaagd door woninginbraken: wie herkent de daders?

In Uden werden eind november vorig jaar in korte tijd verschillende woninginbraken gepleegd. Over de buit waarmee de daders aan de haal zijn gegaan, is niet veel bekend. Er is wel veel schade aangericht en de schrik zal er bij de bewoners goed inzitten.

De politie neemt de zaken hoog op. In Bureau Brabant laat ze maandagavond van drie gevallen beelden zien. Zoals van een situatie bij een huis aan de Gulden. Op 21 november, ’s avonds om kwart voor acht, verschijnen een vrouw en een man voor de woning. Misschien lopen ze daar toevallig, maar, zo wordt niet uitgesloten, mogelijk hebben ze iets te maken met twee mannen die tien minuten later op hetzelfde huis afkomen.

Ze melden zich aan de zijkant van het pand, verdwijnen dan even uit beeld om korte tijd nadien weg te rennen. Mogelijk zijn ze tijdens een inbraakpoging gestoord door een hond in het huis.

Daders uit Oost-Europa?

Vijf dagen later is het raak bij een woning aan de Muntmeester. Op camerabeelden is te zien hoe drie personen, twee mannen en waarschijnlijk een vrouw, zich in de woonkamer ophouden. Ze zijn waarschijnlijk op dievenjacht. Plots lijken ze gestoord te worden wanneer het alarm afgaat.

Eén van de vermeende inbrekers hoor je duidelijk ‘Alarme’ roepen en vervolgens wordt ook een naam, ‘Aylin’, genoemd. Dit zou er volgens de politie op kunnen duiden dat we hierbij te maken hebben met ongenode gasten uit Oost-Europa. Overigens laten de inbrekers zich door het alarm niet afschrikken: één van hen is boven gaan rondneuzen en er is veel overhoop gehaald.

Opvallende sportschoenen

Op 27 november proberen twee mannen hun slag te slaan in de Wislaan in Uden. Eén van hen draagt opvallende sportschoenen en probeert een camera los te koppelen. Van hem is het gezicht niet zichtbaar. Elders in het huis is een handlanger bezig: hij is duidelijker te zien. Volgens de politie heeft het tweetal van alles meegenomen, waaronder een bus eiwitpoeder van Nutrition. Opmerkelijk genoeg wordt de bus dezelfde avond nog teruggevonden, een eindje verderop op de Patrijsweg.

Overigens worden op diezelfde dag op de Wislaan nog twee huizen bezocht door mensen met verkeerde bedoelingen Eén van hen wordt overlopen door de bewoner, die vergeefs probeert de inbreker te achterhalen. De politie wil graag in alle gevallen zoveel mogelijk informatie ontvangen.