Enorme ravage na dubbele ramkraak op elektronicazaken in Breda

Op twee elektronicazaken aan de Eindstraat in Breda is maandagnacht een ramkraak gepleegd. De winkels liggen tegenover elkaar. Er is veel schade aangericht, maar volgens de eigenaar van een van de winkels is er niets van waarde meegenomen. De buit bestaat uit showmodellen van telefoons en iPads en die kunnen op afstand onklaar worden gemaakt, zo laat hij weten.

Bij de ramkraak op de Samsung- en Amac-zaken waren minstens vier daders betrokken, zo meldt de politie. De winkels zijn gesloten voor het publiek.

"Het gaat om een totaal zinloze actie", zo reageert Ed Bindels, de manager van de Amac-vestiging. "Er is nooit Apple-voorraad aanwezig in onze winkels en dat hadden de daders kunnen weten als ze wat onderzoek hadden gedaan. Niet echt slimme dieven dus."'

'Producten zijn niets waard'

"Bovendien worden op afstand de demoproducten die wel zijn meegenomen direct onbruikbaar gemaakt, dus de gestolen producten zijn niets waard. Maar de schade aan de pui en de winkel is enorm. Verschrikkelijk dat na zo’n lange periode waarin de winkels gesloten moesten zijn vanwege corona, dat het pand nu zo is vernield", verzucht Bindels.

De politie kreeg rond vijf over half vijf een melding dat er zou zijn ingebroken in de Eindstraat. Agenten die een kijkje gingen nemen, zagen een wagen staan voor de twee panden, waarvan de gevels waren vernield. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de auto op beide panden is ingereden en hiermee de puien heeft vernield.

De daders zijn mogelijk nog geen veertig seconden binnen geweest en zijn daarna met een ander voertuig gevlucht.

Ook ruiten vernield in de Nieuwstraat

Diezelfde nacht zijn, in een uur tijd, ook de ruiten van een winkel in de Nieuwstaat in Breda vernield. De politie vermoedt dat deze vernieling is gepleegd door dezelfde dadergroep.

Agenten zijn na de inbraakmelding aan de Eindstraat meteen met een onderzoek begonnen en hebben de auto waarmee de ramkraak is gepleegd in beslag genomen. Rechercheurs van Forensische Opsporing gaan deze dinsdag sporen onderzoeken in en in de buurt van de twee winkels. Ook wordt er een buurtonderzoek gehouden en worden camerabeelden bekeken. Uiteraard wil de politie ook in contact komen met getuigen.