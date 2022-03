No Surrender-kopstuk Klaas Otto 'wist niets van misstanden'

Klaas Otto zegt ook in hoger beroep dat hij met No Surrender een 'vriendenclub' voor ogen had en dat hij niet wist van vermeende misstanden binnen de motorclub. Otto (54) wordt samen met Henk Kuipers (57) en Rico R. (45) verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Het hoger beroep dient bij het hof in Leeuwarden.

Het onderzoek naar No Surrender, in 2013 opgericht en sinds 2020 verboden, startte in 2014. De club hield zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) bezig met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten. Daarbij zouden 'bad standings' uitgevoerd worden, een oneervol ontslag met mishandeling.

De rechtbank in Groningen legde hen in 2020 jarenlange celstraffen op. Kuipers werd ook veroordeeld wegens mishandeling, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen, of pogingen daartoe.

Kuipers kreeg tien jaar cel, Otto 2,5 jaar en R. vier jaar. Kuipers' rechterhand Theo ten V. werd veroordeeld tot vier jaar cel, maar is niet in beroep gegaan. Kuipers, Otto en R. ontkennen alles. Volgens hen ging het om motorrijden en feesten.

'Doorgesnoven leden'

Otto was naar eigen zeggen niet op hoogte van drugshandel. Toen hij in 2015 hoorde van 'doorgesnoven leden', stapte hij op. "Ik herkende mijn club niet meer. Het doel was een vriendenclub, motorrijden met dertig man."

Het hof hield hem voor dat No Surrender onder zijn leiding in korte tijd groeide naar zevenhonderd leden en dat er buitenlandse chapters bij kwamen. "Dat was niet het doel, het is vanzelf gegaan." Otto stelt nooit bij 'bad standings' betrokken te zijn geweest.

Tik op de schouder

Ook Kuipers ontkent deelname aan bad standings. Volgens het OM is bij afgeluisterde gesprekken in het clubhuis van No Surrender in Emmen te horen hoe leden worden mishandeld door Kuipers. Kuipers zegt dat het hooguit om een tik op de schouder gaat. Zijn stevige taalgebruik op de opnames past volgens hem bij een motorclub. "Een subcultuur. We zijn geen koorknapen van de Rooms-Katholieke Kerk."

Kuipers wordt ook verdacht van het afpersen van zakenrelaties van Fred W., een vriend en ondernemer. W. is veroordeeld tot twee jaar cel wegens afpersingen en pogingen daartoe, en ook in beroep gegaan.

Het proces duurt vier dagen.

Het OM eiste vandaag twaalf jaar tegen Kuipers. Tegen Otto en R., werden 2,5 jaar en 4 jaar geëist.

