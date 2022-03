Veel mensen willen Zoo Veldhoven kopen, maar voor de meesten is het te duur

Al tientallen mensen hebben zich gemeld om de volgende eigenaar van Zoo Veldhoven te worden. De dierentuin van Richard Loomans staat al sinds januari te koop. Hij is op zoek naar een opvolger. “Best wat mensen hebben zich al gemeld, maar de meesten vallen al wel meteen weer af.”

Maar liefst 43 mensen hebben interesse getoond om de dierentuin met 2000 dieren in Veldhoven over te nemen. Al was bij een groot deel van die mensen meteen al duidelijk dat het niet ging lukken. Ze hadden niet genoeg geld om de dierentuin te kopen. Er hangt namelijk een prijskaartje van vijf miljoen euro aan de dierentuin. En daar valt niet aan te tornen. “Die prijs van vijf miljoen is behoorlijk standvastig”, grinnikt Loomans.

Geen haast

De nieuwe eigenaar zit dus nog niet tussen de geïnteresseerden. Maar Loomans heeft geen grote haast om een opvolger te vinden. “Ik zoek een opvolger voor als ik straks tachtig jaar ben, ik ben nu pas zevenenvijftig. Als ik binnen een jaar of vijftien iemand vind, is het goed."

Verder is die dierentuineigenaar niet heel kieskeurig over wie de dierentuin overneemt. Maar mensen moeten zich wel realiseren dat het 17 hectare grond is die je moet runnen, zegt Loomans. “Daar zit natuurlijk ook een financiële kant aan.” De dieren in het park eten best veel, dat kost wel een paar duizend euro per dag, zei hij eerder eens.

Maar, dan heb je ook wel een populaire dierentuin, zegt Loomans. “De dierentuin loopt nog goed, iedereen is hier nog enthousiast. We hebben nog veel bezoekers”, vertelt hij. En ook al is er straks een opvolger gevonden, Loomans kan zichzelf nog niet wegdenken uit het park. “Tuurlijk ben ik er ook dan nog te vinden. Ik ben nog niet van de aardbodem verdwenen.”

