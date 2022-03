Eerste Oekraïners vinden veilig rustpunt in noodopvang in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Vluchtelingen uit Oekraïne over de opvang in het Microlab in Eindhoven.

De eerste zestig Oekraïners die zich meldden bij de noodopvang in het Microlab op Strijp-S in Eindhoven zijn inmiddels op hun plek geland. Vrijdag openden de deuren van de opvang. De sfeer is goed, volgens Thijs Eradus van opvangorganisatie Springplank040. "Het is een echte community."

Kinderen die hand in hand samen spelen, ouders die hun eten zelf koken en volwassenen die hun heftige verhalen uitwisselen. Op de noodopvang in het kantoorgebouw lijken de vluchtelingen hun veilige rustpunt gevonden te hebben. "Je ziet dat ze echt iets aan elkaar hebben."

"Ik had een brok in mijn keel door het verdriet dat ik zag."

Toch weet Eradus dat het ook anders kan zijn. "Je voelt dat die mensen met heel veel wanhoop en verdriet binnenkomen. Vrijdag had ik een brok in mijn keel door het verdriet dat ik zag. Nu is de sfeer anders en merk ik dat er een saamhorigheid is. Nieuwe mensen komen nu wel wat prettiger binnen." Het Microlab huisvest op dit moment ruim zestig voornamelijk vrouwelijke Oekraïners met hun kinderen. Dat aantal groeit nog elke dag, tot een maximum van honderd. "We hadden het doemscenario in ons hoofd dat het afgelopen weekend al vol zou zitten. Wat dat betreft ben ik ook wel gerustgesteld." Eradus hoopt dat de gemeente snel tijdelijke huisvesting vindt, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe vluchtelingen. De nieuwelingen komen vooral binnen via spoorweg-, vreemdelingen- en gewone politie en het medewerkers van Eindhoven Airport. En er is ook aan vluchtelingen gedacht die op eigen gelegenheid naar Strijp-S komen.

"Mensen met verkeerde plannen komen hier niet binnen."

Op het gebouw worden 's avonds de kleuren van de Oekraïense vlag geprojecteerd en er schijnen drie schijnwerpers de lucht in. "Zodat Eindhovenaren de vluchtelingen hiernaartoe kunnen sturen." Het pand wordt 24 uur per dag bewaakt door beveiligers. "De politie heeft ons van tevoren ingelicht over het gevaar dat vrouwen door criminelen worden geronseld en in de prostitutie terechtkomen. Die signalen hebben we nu nog niet, maar we zijn er alert op." Ook als ze merken dat vrijwilligers zich met verkeerde bedoelingen aanmelden. ''We screenen iedereen. Mensen met verkeerde plannen komen hier niet binnen." Springplank040 kreeg de afgelopen dagen een aantal verdachte aanmeldingen binnen. "We weten het niet 100 procent zeker, maar bij sommige mails hebben we onze bedenkingen." Hij geeft een voorbeeld: "We kregen een mailtje: 'Ik wil graag één vrouw in mijn huis opnemen.' Dat voelt niet goed. Het zijn aannames vanuit ons, maar we willen het zekere voor het onzekere nemen. Die mensen krijgen geen uitnodiging voor een gesprek." LEES OOK: Oekraïense vluchtelingen worden in Eindhoven opgevangen in Microlab

Beveiligers bij de opvang in het Microlab in Eindhoven.