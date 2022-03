112-nieuws: fietser geschept door auto in Oss • Auto knalt op boom in Riel

07.33

In Oss is woensdagochtend een fietser gewond geraakt. De man werd iets voor zeven op de kruising van de Kromstraat en de Braakstraat geschept door een auto. Daarbij liep hij een flinke hoofdwond op. De man is behandeld door ambulancepersoneel. Of hij ook is overgebracht naar het ziekenhuis, is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk was waarschijnlijk een voorrangsfout.