112-nieuws: vandalen vernielen auto's in Chaam • auto belandt op zijn kant

In de garage van een huis aan de Tinelstraat in Eindhoven is woensdagochtend een auto in brand gevlogen. De rookwolken die daardoor ontstonden, waren tot in de wijde omtrek te zien. Er raakte niemand gewond. Inmiddels heeft de brandweer laten weten dat het vuur onder controle lijkt. Waardoor de auto in brand vloog, is nog niet bekend.