Duizenden kinderen zingen voor Oekraïne: 'Ik hoop dat ze het daar horen'

1/1 Leerlingen van basisschool De Toermalijn in Bladel zingen We Are The World voor Oekraïne

Het schoolplein van basisschool Toermalijn in Badel is een van de duizenden schoolpleinen in Nederland waar woensdag om vijf voor twaalf 'We are the world' klonk. Het wereldberoemde liedje van Michael Jackson, Lionel Richie en talloze andere artiesten werd gezongen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Voor deze speciale dag hebben ze allemaal gele en blauwe kleren aangetrokken, de kleuren van de Oekraïense vlag. "Er vallen bommen. Het is oorlog in Oekraïne en wij willen ze steunen", vertellen de kinderen vlak voor dat het lied wordt ingezet. Dat gebeurt op hetzelfde moment op talloze schoolpleinen in Nederland.

Het initiatief komt van een school in Heiloo. Het schoolpakket met de tekst is 12.000 keer gedownload van de site Wijstaanhiersterk.nl en de organisatie denkt dat er 2000 tot 3000 scholen meedoen. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 3 scholen meedoet.

'We are the world' is een lied dat in 1985 werd uitgebracht om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de hongersnood in Ethiopië. Aan de uitvoering verleenden destijds tientallen wereldberoemde zangers hun medewerking. Het nummer stond wekenlang op de eerste plek van de hitlijsten.

"We hebben zo hard gezongen dat ze het in Oekraïne konden horen", zegt een van de kinderen. Meteen ontstaat er discussie met haar klasgenootjes dat dat niet kan. Het geld dat met het alle miniconcerten wordt opgehaald gaat naar Giro555 voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.